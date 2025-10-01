01 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Mersin merkezli 6 ilde 22 milyarlık operasyon: 34 tutuklama
Mersin merkezli 6 ilde 22 milyarlık operasyon: 34 tutuklama

Mersin merkezli 6 ilde 22 milyarlık operasyon: 34 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 16:31
Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 9 ayda 22 milyar liralık işlem yapan 59 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı.
