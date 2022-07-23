23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Mersin belediye yönetimine 'Ağaç' tepkisi
Yarım asırlık ağacın kurutulmasında talimatı verdiği öne sürülen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek açığa alındı. Ağacın kurutulmasına ise tepkiler artarak devam ediyor.