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Mersin belediye yönetimine 'Ağaç' tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 15:51
Güncelleme:23.07.2022 15:52
Yarım asırlık ağacın kurutulmasında talimatı verdiği öne sürülen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek açığa alındı. Ağacın kurutulmasına ise tepkiler artarak devam ediyor.
Mersin belediye yönetimine ’Ağaç’ tepkisi
Mersin belediye yönetimine 'Ağaç' tepkisi
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