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Merkez Bankası rezervlerinde rekor! 15 hafta üst üste artış yaşandı! Tam 125,5 milyar dolar...

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Giriş: 28.09.2023 15:10
Merkez Bankası rezervleri 125,5 milyar dolara yükselirken böylelikle toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.
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