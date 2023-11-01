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Meriç ve Tunca nehirleri alarm veriyor! Trakya'da kuraklık tehlikesi

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Giriş: 01.11.2023 11:13
Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor. Debinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler de gün yüzüne çıktı.
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