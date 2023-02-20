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Merhametli Türk askeri vatandaşın yardımına koştu! Mehmetçik vatandaşa botunu verdi

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Giriş: 20.02.2023 16:15
Merhameti ile dünyaya nam salan Türk askeri, deprem bölgesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir asker yolda gördüğü ayakkabısız vatandaşın yardımına koştu.
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