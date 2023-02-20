20 Şubat 2023, Pazartesi
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Merhametli Türk askeri vatandaşın yardımına koştu! Mehmetçik vatandaşa botunu verdi
Merhameti ile dünyaya nam salan Türk askeri, deprem bölgesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir asker yolda gördüğü ayakkabısız vatandaşın yardımına koştu.