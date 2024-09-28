28 Eylül 2024, Cumartesi
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Merdivenden düşen adamın cansız bedenini sayaç okumaya gelen operatör buldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz sayaçlarını okuyup fatura kesmeye gelen operatör girdiği apartmanın 2. katında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine gelen ekipler, 2 çocuk babası adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.