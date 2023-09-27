Merdiven altı üretilen 200 kilo peynir ile 10 kilo kaymak imha edildi

Bursa'da zabıta ekiplerinin, merdiven altı işletmeye düzenlediği baskında, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan, 200 kilo peynir ve 10 kilo kaymak imha edildi. Suriye uyruklu işletme sahibine 19 bin 295 TL ceza kesildi.