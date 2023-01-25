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Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim! 203 üründen 178'i uygunsuz ve güvensiz çıktı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 10:55
Yurt genelinde merdivenaltı kozmetik ürünlere karşı denetimler yoğunlaştı.203 kozmetik ürünün 178'i uygunsuz ve güvensiz çıktı. Peki sahte kozmetik kullanırsak ne olur? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim
Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim
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