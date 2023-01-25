Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim! 203 üründen 178'i uygunsuz ve güvensiz çıktı

Yurt genelinde merdivenaltı kozmetik ürünlere karşı denetimler yoğunlaştı.203 kozmetik ürünün 178'i uygunsuz ve güvensiz çıktı. Peki sahte kozmetik kullanırsak ne olur? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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