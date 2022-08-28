28 Ağustos 2022, Pazar
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Merdiven altı kırtasiye ürünü tehlike saçıyor
Okullar açılıyor, anne ve babalar kırtasiye ürünlerine dikkat! Merdiven altı üretilen kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer ve konuğu Dr. Nihal Yüksel aktardı.