24 Eylül 2023, Pazar
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Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı
14 temmuz 2022 tarihindeki yasayla birlikte kedi ve köpeklerin petshoplarda satışı yasaklanmıştı. Ancak satış yapmaya çalışanlar bunu merdiven altı yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor. Bu üretimleri adeta düzenli gelir haline çevirenlerse bakın neler söyledi.