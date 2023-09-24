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Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.09.2023 16:20
14 temmuz 2022 tarihindeki yasayla birlikte kedi ve köpeklerin petshoplarda satışı yasaklanmıştı. Ancak satış yapmaya çalışanlar bunu merdiven altı yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor. Bu üretimleri adeta düzenli gelir haline çevirenlerse bakın neler söyledi.
Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı
Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı
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