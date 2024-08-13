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Mercedes otomobilin kaputundan çıkan şoke etti! Seyir halindeyken…

Mercedes otomobilin kaputundan çıkan şoke etti! Seyir halindeyken…

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 14:28
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seyir halinde olan otomobilin kaputundan bir anda çıkan yılan paniğe sebep oldu. Sürücü bu anları kayda aldı. İşte o anlar...
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