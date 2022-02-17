17 Şubat 2022, Perşembe
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Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü
17 Şubat 2016 yakın tarihimiziin en karanlık günlerinden biri olarak kayda geçti. Terör örgütü PKK, Ankara Merasim Sokak'ta askeri personeli taşıyan servislere bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. 29 kişinin hayatını kaybettiği o kanlı saldırının bugün altıncı yıl dönümü. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.