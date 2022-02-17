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Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 12:06
17 Şubat 2016 yakın tarihimiziin en karanlık günlerinden biri olarak kayda geçti. Terör örgütü PKK, Ankara Merasim Sokak'ta askeri personeli taşıyan servislere bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. 29 kişinin hayatını kaybettiği o kanlı saldırının bugün altıncı yıl dönümü. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü
Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü
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