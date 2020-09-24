Meral Kaplan duruşma salonunda sinir krizi geçirdi! Aleyhin tanıklık yapılınca...

Kıbrıslı iş adamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları 3 yıldır süren dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, aleyhinde tanıklık yapan iki muhabirin ifadeleri üzerine duruşma salonunda sinir krizleri geçirdi. Reddi hakim talebinde bulunan Kaplan, duruşma salonu önünde de uzun süre gözyaşı döktü. Avukatının müdahalesiyle sakinleştirilen Meral Kaplan, "Duruşmada benim çocukluk arkadaşım olan Kübra Ulutaş'ı yeniden tanık olarak dinletmek istediler. Mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğüm için hakimi reddettim" dedi.