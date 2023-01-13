13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2023 09:45
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde yaşadığı kalp çarpıntısı nedeniyle Ankara Kavaklıdere'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Akşener'in sağlık durumu ile ilgili son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener’in sağlığı nasıl?
Akşener'in sağlığı nasıl?
Çöpten Enstrümanlar Orkestrası
Çöpten Enstrümanlar Orkestrası
Antalya için ’turuncu’ uyarı!
Antalya için 'turuncu' uyarı!
Ordu’da dev dalgalar
Ordu'da dev dalgalar
Kaybolan gencin cesedi bulundu
Kaybolan gencin cesedi bulundu
Alkollü sürücüden ’pes’ dedirten savunma
Alkollü sürücüden 'pes' dedirten savunma
İstanbul Bağcılar’da iş yerinde patlama!
İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!
Antalya’da yürek yakan olay!
Antalya’da yürek yakan olay!
Defalarca bıçaklanan Tuğçe hayatını kaybetti!
Defalarca bıçaklanan Tuğçe hayatını kaybetti!
15 Temmuz için duygu dolu mektuplar yazıldı
15 Temmuz için duygu dolu mektuplar yazıldı
Hatay’da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Hatay'da hırsızı kapı deliğinden görüntüledi
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster