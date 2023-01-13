Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde yaşadığı kalp çarpıntısı nedeniyle Ankara Kavaklıdere'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Akşener'in sağlık durumu ile ilgili son durumu aktardı.

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