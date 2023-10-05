Meral Akşener’den CHP’ye rest: 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifaka bir kez daha kapıyı kapattı. 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi. Meral Akşener; konuşmasının satır aralarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulundu.

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