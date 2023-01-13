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Meral Akşener taburcu edildi

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 11:27
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde yaşadığı kalp çarpıntısı nedeniyle Ankara Kavaklıdere'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumu nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktardı.
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Meral Akşener taburcu edildi
Meral Akşener taburcu edildi
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