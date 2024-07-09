09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Meraklı köpek yangın çıkardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 09:17
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köpek önündeki kutuda ne olduğunu merak edince yanlışlıkla ocağı yaktı. Alevler bir süre sonra tüm evi kapladı. Evde başka kimse olmayınca, alarm yangına çare olmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buluşmaya çağırıp öldürdü! Helallik istedi
Buluşmaya çağırıp öldürdü! Helallik istedi
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Meraklı köpek yangın çıkardı
Meraklı köpek yangın çıkardı
Son arenası oldu! Boğa böyle saldırdı
Son arenası oldu! Boğa böyle saldırdı
Ölüme böyle yürüdü!
Ölüme böyle yürüdü!
Sabancı ailesinde miras savaşı
Sabancı ailesinde miras savaşı
İstek şarkı cinayetinde gelişme!
İstek şarkı cinayetinde gelişme!
İki ilde orman yangını!
İki ilde orman yangını!
İzmir’i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
İzmir'i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Deprem konutları teslim ediliyor
Deprem konutları teslim ediliyor
Daha Fazla Video Göster