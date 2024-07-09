Meraklı köpek yangın çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köpek önündeki kutuda ne olduğunu merak edince yanlışlıkla ocağı yaktı. Alevler bir süre sonra tüm evi kapladı. Evde başka kimse olmayınca, alarm yangına çare olmadı.

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