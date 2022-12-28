Merakı 65 bin lirasını kaybetmesine yol açtı! “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" tuzağı

Telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajının altındaki linke tıklayan adam 65 bin lirasından oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurun tek dileği suçluların bir an önce bulunması.

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