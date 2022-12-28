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Merakı 65 bin lirasını kaybetmesine yol açtı! “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" tuzağı

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Giriş: 28.12.2022 11:13
Telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajının altındaki linke tıklayan adam 65 bin lirasından oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurun tek dileği suçluların bir an önce bulunması.
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