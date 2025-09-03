Menekşe Sahili’nde panik: İhbar edilen parçalar hayvana ait çıktı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde insan bedenine ait olduğu düşünülen parçalar paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri su üstünde ve altında detaylı arama yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından parçaların insana değil, hayvana ait olduğu belirlendi.

