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Mendirekte gençler birbirine girdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 11:04
Bartın'ın Amasra ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya karışan gençler olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.
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