Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması

Sağlık Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan meme kanserini erken teşhis edebilmek için 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yaptı. Peki meme kanserinin belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 2018 yılında ülke genelinde 2 milyon 500 bin kadın meme kanseri taramasından geçirildiği, bu taramalarda 102 bin kişiye meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldığı ve 36 bin vakanın erken evrede teşhis edilerek tedaviye başlandığı belirtildi.



ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ



Meme kanserinin, kadınların en sık karşılaştığı kanser türleri arasında ilk sırada bulunduğu ve görülme sıklığının dünya çapında giderek arttığı belirtilen Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"Erken evrede teşhis edilen meme kanserinin tedavisi başarılı bir şekilde yapılabiliyor. İleri evrelerde ise tedavi süreci zorlaşıyor ve hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Toplum tabanlı taramalarla ülkemizde her geçen yıl erken teşhis oranı artıyor.



Türkiye'de toplum tabanlı meme kanseri taramaları Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanı sıra Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülüyor.



MEME KANSERİNE KARŞI HANGİ ÖNMELRE ALINMALI?



20-40 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, meme kanseri belirtilerinden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurması gerekiyor. 40-69 yaş arası kadınlar ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmalı, yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olmalı ve iki yılda bir mamografi çektirmeli.



Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi. Ayrıca tek memede akıntı, kaşıntı, yanma, ağrı, meme ucunda çekilme gibi belirtiler de meme kanserini işaret edebiliyor. Bu hastalık ileri dönemlere gelene kadar belirti de vermeyebiliyor. Bu nedenle rutin kontroller çok önemli.



Tüm kanserlerde olduğu gibi doğru ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve fazla kilodan kaçınma meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı biliniyor.



HER HASTAYA FARKLI TEDAVİ UYGULANABİLİYOR



Meme kanseri tedavisi her hasta için farklılık gösteriyor. Tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör rol oynuyor. Meme kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor."