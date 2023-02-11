Melisa’nın montu Vali Aydoğdu’ya emanet

Enkazdan çıkarılan Melisa, üzerindeki montunu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya teslim etti, ardından sedye ile ambulansa taşındı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melisa, tedavi altına alındı. Melisa Ülkü´nün enkaz altındaki annesini kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Melisa'nın montunu teslim alan Vali Aydoğdu, "Göçüğün altında bile 'Lütfen, montumu muhafaza edin' dedi. İnşallah daha güzelini hediye edeceğiz. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah, hepinizden razı olsun. Bunu ömrümce taşıyacağım. Ona daha güzelini alacağız inşallah" diye konuştu.