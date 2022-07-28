Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Irak'ta ortalık neden karıştı?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "Irak'taki peş peşe provokasyonların aktörü kim?, Irak çıkmaz sokağa mı sürükleniyor?, Irak'ta ortalık neden karıştı?" sorularına yanıt arandı. Eski Bakan Bülent Akarcalı, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca gündeme bomba gibi oturan konu hakkında çarpıcı tespitlerde bulundular. İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba günkü programın tamamı...

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