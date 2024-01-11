11 Ocak 2024, Perşembe
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Melek Nur Özgener cinayeti: Şüpheli Alibeyköy'de operasyonla yakalandı
yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in öldürdüğü şüphelisiyle aranan Ercan Ş.(32) yakalandı. Daha önceden 48 suç kaydı bulunan şüpheli ifade vermeyerek ''susma" hakkını kullanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.