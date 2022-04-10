Melek İpek servis şoförlüğüne başladı! Üniversite sınavına hazırlanıyor

Antalya'da kendisine işkence uygulayan eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra, ceza almadan özgürlüğüne kavuşan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Melek İpek, servis şoförlüğüne başladı. Geçen yıl tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirmek için isteyen İpek, bu yıl da üniversite sınavına girmeyi planlıyor.