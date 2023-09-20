20 Eylül 2023, Çarşamba
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Meksika’da sahilde yürüyenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü
Meksika'nın Agila kentinde sahildeki insanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yetkililer, olayın ardından sahili kısa süreliğine kapattı. Daha sonra ise bölgedeki turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.