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Meksika’da sahilde yürüyenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü

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Giriş: 20.09.2023 10:03
Meksika'nın Agila kentinde sahildeki insanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yetkililer, olayın ardından sahili kısa süreliğine kapattı. Daha sonra ise bölgedeki turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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