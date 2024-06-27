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Mekke'de aşırı sıcak: 1300 can kaybı! 52 dereceyi bulan aşırı sıcaklar sağlığı nasıl etkiliyor?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 27.06.2024 15:52
Mekke'de en az bin 300 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklar hangi hastalıklara neden oluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik aktardı.
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