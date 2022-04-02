02 Nisan 2022, Cumartesi
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Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar sahura mehter marşlarıyla kaldırıldı. Ramazan ayı boyunca 150 kişilik bando, ilahi grubu ve mehteran takımı vatandaşları sahura kaldıracak