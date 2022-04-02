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Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi

DHA
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Giriş: 02.04.2022 11:11
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar sahura mehter marşlarıyla kaldırıldı. Ramazan ayı boyunca 150 kişilik bando, ilahi grubu ve mehteran takımı vatandaşları sahura kaldıracak
Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi
Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi
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