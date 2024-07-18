18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Mehter müziğine yeni soluk: Hollywood esintisi

Mehter müziğine yeni soluk: Hollywood esintisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 10:06
Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrası mehter eserlerini senfonik orkestrayla ve Hollywood tarzıyla yeniden kayıt altına aldı. Projenin müzik yönetmeni Dr. Ayhan Özel, yeni nesil bir mehter formu oluşturmak istediklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da sel felaketi
Erzurum'da sel felaketi
Karamanoğlu Beyliği’nin son hükümdarının türbesi
Karamanoğlu Beyliği'nin son hükümdarının türbesi
İş makinesi operatörü 6 katlı binayı yıktı
İş makinesi operatörü 6 katlı binayı yıktı
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında yeni görüntüler
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni görüntüler
Mehter müziğine yeni soluk: Hollywood esintisi
Mehter müziğine yeni soluk: Hollywood esintisi
Konutta ortak kredi dönemi başladı
Konutta ortak kredi dönemi başladı
Tarlada 4, markette 40 lira
Tarlada 4, markette 40 lira
Midyenin içinden çıkanlar korkuttu!
Midyenin içinden çıkanlar korkuttu!
Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Afrika sıcakları geldi!
Afrika sıcakları geldi!
İstanbul nemden boğuldu
İstanbul nemden boğuldu
Üst geçitte korkutan manzara
Üst geçitte korkutan manzara
Daha Fazla Video Göster