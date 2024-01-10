Mehmetçik’ten öğrencilere anlamlı mektup! Askerler hem duygulandı hem gururlandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda bulunan 1. sınıf öğrencileri Hakkari'deki asker abilerine mektup yazmıştı. O mektuplara asker abilerinden yanıt geldi. İşte Mehmetçik’e öğrenciler tarafından yazılan o duygu dolu mektuplar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN