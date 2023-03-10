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Mehmetçik'ten depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü

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Giriş: 10.03.2023 11:51
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir ailenin küçük kızı Ayşe'ye doğum sürpriz doğum günü düzenledi. Askerler, doğum gününü kutladıktan sonra pastayı keserek minik Ayşe'ye hediyelerini verdi.
Mehmetçik’ten depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü
Mehmetçik'ten depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü
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