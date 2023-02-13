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Mehmetçik yürekleri fethettiler! Türkiye'yi sarsan olayda yaralar sarılıyor

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Giriş: 13.02.2023 11:13
Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı. MSB o anları işte böyle paylaştı...
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Türkiye'yi sarsan olayda yaralar sarılıyor
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