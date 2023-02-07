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Mehmetçik merhametiyle Hatay’da

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2023 13:22
Mehmetçik merhametiyle Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.
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