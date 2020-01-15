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15.01.2020

Mehmetçik Isparta'da devrilen yolcu otobüsündeki yaralıya destek |Video

Isparta'da devrilen yolcu otobüsünde 3'ü ağrı 29 kişinin yaralandı. Yaralılar devrilen otobüsten itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımlarıyla çıkarıldı. Mehmetçik de olay yerindeydi. Bir jandarma personelinin otobüsün altında kalan yaralıyla yakında ilgilendiği o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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