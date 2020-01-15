BİZE ULAŞIN
15.01.2020
Mehmetçik Isparta'da devrilen yolcu otobüsündeki yaralıya destek |Video
Isparta'da devrilen yolcu otobüsünde 3'ü ağrı 29 kişinin yaralandı. Yaralılar devrilen otobüsten itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımlarıyla çıkarıldı. Mehmetçik de olay yerindeydi. Bir jandarma personelinin otobüsün altında kalan yaralıyla yakında ilgilendiği o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.