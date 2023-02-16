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Mehmetçik, Hatay'da yaraları sarıyor

DHA
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Giriş: 16.02.2023 15:00
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay merkezde 2 bin 723 Mehmetçik yaralı sarmak için çalışırken, 11 mutfak 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor.
Mehmetçik, Hatay’da yaraları sarıyor
Mehmetçik, Hatay'da yaraları sarıyor
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