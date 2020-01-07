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07.01.2020

Mehmetçik donmak üzere olan köpeği sırt çantasına aldı! Yürekleri ısıtan görüntü |Video

Zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik, donmak üzere olan bir yavru köpeği çantasında taşıdı. A Haber WhatsApp ihbar hattına gelen o görüntüler görenlerin içini ısıtacak cinsten...

Şartlar zorlu, hava soğuktu. Mehmetçik merhametiyle yavru köpeğe kucak açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ediyor.

Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de büyük takdir topluyor.

DONMAK ÜZEREYKEN MEHMETÇİK KURTARDI

Van'ın Başkale ilçesinde zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik, donmak üzere olan bir yavru köpeği sırt çantasında taşıdı.

Bir askerin cep telefonuyla çektiği o görüntüler, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı.

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