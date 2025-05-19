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Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.05.2025 13:32
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde stratejik öneme sahip kurumlar arasında yer alıyor. Mehmetçiğin gıda güvenliğini, Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı sağlıyor. Yetkili makamlar tarafından gönderilen, satın alınan ya da ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin analizleri burada yapılıyor. Mehmetçik, bu testlerin sonucuna göre yiyecek ve içecekleri tüketiyor.
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Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
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Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
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