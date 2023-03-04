04 Mart 2023, Cumartesi
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Mehmetçiği böyle karşıladılar
Deprem faciasında onlarca köyde büyük yıkım yaşandı. Gaziantep İslahıye'deki 'Köklü köyü' de onlardan biri. Dağdan kopan dev kayalar evleri yerle bir etti. Yollar ulaşıma kapandı. Köylülere yardım eli Mehmetçik'ten uzandı. Özlem Aktay ve Mehmet Şahin de asker ile birlikte enkaza dönen o köydeydi.