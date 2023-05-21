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Mehmet Kalyoncu'dan 100. yıla özel beste

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Giriş: 21.05.2023 08:52
Güncelleme:21.05.2023 08:52
Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Cumhuriyetin 100. yılına özel “Yükseliyor Türkiyem” adını verdiği bir beste yaptı.
Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıla özel beste
Mehmet Kalyoncu'dan 100. yıla özel beste
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