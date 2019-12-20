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20.12.2019

Mehmet Elbay cinayetindeki sır perdesi aralandı | Müge Anlı'da son dakika gelişmesi

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir faili meçhul cinayeti daha aydınlatıldı.Gaziantep Emniyet Müdürülüğü yürüttüğü titiz çalışması sonrası 3 yıldır bulunamayan Muharrem Erbay'ın katil zanlılarını gözaltına aldı. Cahit Ergül ve diğer zanlı adliyeye getirildi. Katil zanlısı adliyeye götürülürken canlı yayında suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 20 Aralık Cuma günü Müge Anlı yayınında yaşana son dakika gelişmesinin detayları...

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