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Mehmet Dinçerler'den Hadise evliliği sonrası bomba itiraf: Yaptığım için utanç duydum

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Giriş: 13.12.2022 10:13
Hadise ile olaylı şekilde boşanan Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Funda Karayel'in sunduğu A Para'daki programına konuk olan iş insanı, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi alıp gittiğine dair haberlere cevap veren Dinçerler, eski yıllarda attığı tepki çeken tweetlere de açıklık getirdi. İşte Mehmet Dinçerler'in çok özel açıklamaları...
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