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Mehmet Ali Erbil'e ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.10.2021 16:55
Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınladı. "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" iddialarının ardından Erbil sessizliğini bozdu. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil'e iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Tedbir kararının ardından Ece Ronay İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Erbil hakkında suç uyurusunda bulundu.
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