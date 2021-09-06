06 Eylül 2021, Pazartesi
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, 3 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan komedyen, üç yıl sonra gösterisinde herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.