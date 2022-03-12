Megakentte ''Turuncu Alarm'' En yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul, Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışının etkisinde kalmaya devam ediyor. Aybar kar fırtınası hafta sonuna kadar gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da başlayacak ve 12 saat kesintisiz sürecek kar yağışı için turuncu alarm verdi. İstanbul Valiliği, AFAD ve İBB’den de son dakika uyarıları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 saat sürecek kar yağışı için vatandaşı uyarırken, kar yağışının saat kaçta başlayacağına yönelik soru işaretleri oluştu. Vatandaşlar, internet üzerinden yapmış oldukları araştırmalarda, “İstanbul’da kesintisiz kar yağışı saat kaçta başlayacak?”, “İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? Detayları A Haber muhabirleri canlı yayında anlattı.