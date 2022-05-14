Megakentin İBB ile sorunu biter mi? Yürümeyen merdiven çilesinin kapsamı genişledi

“Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız” vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Metrolardaki yürüyen merdivenler ‘tasarruf’ ve ‘tadilat’ gibi gerekçelerle kapatıldı. Yaşlı ve engelliler başta, tüm İstanbullulara sistematik eziyet başlatıldı