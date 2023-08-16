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Megakent İstanbul'da çöp krizi kapıda

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Giriş: 16.08.2023 09:27
İstanbul'da 90'lı yıllarda gördüğümüz bu manzaranın yeniden orataya çıkması an meselesi. Aslında örneklerini de görmüştük yakın geçmişte. Temizlik işçilerinin iş bıraktığı dönemlerde, bu krize çözüm bulunamamış, sokaklar, çöp yığınlarıyla dolmuştu. Aynı kriz, kapıda yeniden belirdi. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı firmalarda çalışan işçiler zam taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle, greve gitmeye hazırlanıyor.
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