Megakent İstanbul’da bir köy hayatı! Ekibimiz Sancaktepe Paşaköyü’nde

Her gün trafik ve stresin iç içe olduğu megakent İstanbul'un gelin bir de diğer yüzüne bakalım. Ekibimiz stresten ve karmaşadan uzakta İstanbul'un köy yaşamını ekranlara getirdi.

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