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Megakent İstanbul’da bir köy hayatı! Ekibimiz Sancaktepe Paşaköyü’nde

Megakent İstanbul’da bir köy hayatı! Ekibimiz Sancaktepe Paşaköyü’nde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 10:37
Her gün trafik ve stresin iç içe olduğu megakent İstanbul'un gelin bir de diğer yüzüne bakalım. Ekibimiz stresten ve karmaşadan uzakta İstanbul'un köy yaşamını ekranlara getirdi.
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