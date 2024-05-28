28 Mayıs 2024, Salı
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Mega kent İstanbul kadın yunus polislere emanet, 270 kilogram motosikletleriyle suçluların peşindeler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce kadın yunus polis, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından mega kentin sokaklarında olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlara güven, suçlulara korku veren kadın yunus polisler, 270 kilogramlık motosikletleriyle görev yapıyor.