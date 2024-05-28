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Mega kent İstanbul kadın yunus polislere emanet, 270 kilogram motosikletleriyle suçluların peşindeler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 11:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce kadın yunus polis, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından mega kentin sokaklarında olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlara güven, suçlulara korku veren kadın yunus polisler, 270 kilogramlık motosikletleriyle görev yapıyor.
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