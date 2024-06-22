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Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta erken kiraz hasadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 12:16
Kiraz üretiminde önemli bir bölgeye sahip olan 5 bin yıllık Harput Mahallesi'nde ilk kiraz hasadı, mevsimsel değişiklik ve sıcaklıkların erken gelmesiyle birlikte geçen yıla göre bir ay önce yapıldı.
5 bin yıllık Harput’ta erken kiraz hasadı
5 bin yıllık Harput'ta erken kiraz hasadı
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