18 Aralık 2023, Pazartesi
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Meclis’te Koca ile Bozdağ’ın güldüren diyaloğu! Bakan Koca kendisine verilen süre yetmeyince ek süre talep etti
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki 2024 bütçe görüşmelerinde bakanlığının çalışmalarını anlattı. Bakan Koca'nın, süre konusunda kendisini sık sık uyaran Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan sürekli ek süre talep etmesi ve ikili arasında yaşanan diyalog milletvekillerini güldürdü.